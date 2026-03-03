El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará marcado por intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, donde se espera una precipitación ligera de 1 mm. A medida que avance la mañana, el cielo se tornará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 9 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados en la tarde y bajando a 9 grados por la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, aumentando en intensidad a lo largo del día. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 20 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 6 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será del 40% en las primeras horas del día, disminuyendo a 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque la mañana podría comenzar con algo de lluvia, el resto del día se mantendrá seco, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes densas en la mañana. A medida que avance la tarde, el cielo se despejará, ofreciendo momentos de sol que permitirán disfrutar de la belleza natural de A Illa de Arousa.

En resumen, el día de hoy en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia en las primeras horas, pero con una mejora hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.