El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas y precipitaciones ligeras, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, donde se espera una probabilidad de precipitación del 50%. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas.

A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque las lluvias serán menos frecuentes. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 y 10 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 90% hacia el mediodía. El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h, lo que podría generar una sensación térmica algo más fresca.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se prevé que las lluvias sean prácticamente inexistentes, con un 0% de probabilidad de precipitación entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando hasta 17 grados en las horas más cálidas. La humedad relativa se mantendrá en torno al 60%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, con intervalos de nubes altas y poco nuboso. Las temperaturas descenderán a 14 grados hacia las 8:00 de la tarde y se mantendrán en torno a los 13 grados hasta el final del día. El viento continuará soplando del norte, con velocidades que disminuirán a 4 km/h en las horas nocturnas, lo que proporcionará un ambiente más tranquilo.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con algunas lluvias ligeras en la mañana, seguido de un tiempo más despejado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento será moderado, lo que hará que sea un día típico de principios de marzo en la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.