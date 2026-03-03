El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura inicial de 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas más frescas.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 55%, lo que indica que es probable que se registren algunas lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. A partir del mediodía, el cielo se mantendrá cubierto, aunque las lluvias serán menos probables, con un 0% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de incomodidad.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. En las horas centrales del día, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 27 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 15:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche.

A partir de las 18:00 horas, el cielo comenzará a despejarse, y se espera que las condiciones mejoren, con un predominio de cielos despejados que se mantendrán hasta el final del día. La temperatura se estabilizará en torno a los 15 grados durante la tarde, ofreciendo un respiro a los habitantes de Gondomar después de un inicio de jornada más gris.

En resumen, el día de hoy en Gondomar se caracterizará por un tiempo cambiante, con nubes y posibilidades de lluvia en las primeras horas, seguido de una mejora hacia la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un inicio de jornada fresco y húmedo, pero con la esperanza de disfrutar de un final de día más soleado y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.