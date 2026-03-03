El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

El día de hoy, 3 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto con nubes altas y una predominancia de nubosidad que se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe cubierto, con periodos de nubosidad que podrían generar una sensación de inestabilidad.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 10 grados durante las primeras horas del día. A medida que el sol avance en el cielo, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 45% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Aunque las precipitaciones no se esperan en forma de lluvia intensa, la posibilidad de lloviznas ligeras podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuye significativamente, y se espera que el resto del día transcurra sin precipitaciones.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h, especialmente durante las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un panorama más claro y agradable. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 7 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen contemplar el firmamento.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una probabilidad moderada de lluvia en las primeras horas. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles lloviznas y disfrutar de la tarde, que promete ser más cálida y despejada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.