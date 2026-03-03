El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con brumas persistentes en las primeras horas de la mañana. Las condiciones meteorológicas indican que la visibilidad podría verse afectada, especialmente durante la madrugada, cuando la bruma será más densa. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con la posibilidad de que las nubes altas se hagan más prominentes en la tarde.

La temperatura en las primeras horas del día oscilará entre los 6 y 7 grados , alcanzando un máximo de 7 grados hacia el mediodía. A medida que el día progrese, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 10 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 6 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 76% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa a lo largo del día, con valores de precipitación que se mantienen en cero. Sin embargo, existe una probabilidad del 45% de que se produzcan algunas lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, aunque estas no deberían ser suficientes para causar inconvenientes. La probabilidad de tormentas también se mantiene en el mismo porcentaje, pero se espera que se disipe a medida que avance el día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento fresco puede contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la humedad elevada.

En resumen, A Estrada experimentará un día fresco y nublado, con brumas matutinas y temperaturas que se mantendrán moderadas. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día de clima variable y que tomen precauciones para mantenerse abrigados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.