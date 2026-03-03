El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo variable a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , con una humedad relativa muy alta, alcanzando el 98%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se cubra con nubes y que se produzcan lluvias escasas, especialmente entre la 1 y las 3 de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 55% en este periodo, lo que sugiere que es probable que algunos residentes de Cuntis necesiten paraguas a mano. La cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 1 mm, pero la presencia de nubes densas podría hacer que el día se sienta más gris y húmedo.

La temperatura durante la tarde alcanzará un máximo de 7 grados, lo que puede resultar un poco fresco para quienes planeen actividades al aire libre. Sin embargo, la situación mejorará hacia la tarde, cuando se espera que el cielo comience a despejarse, dando paso a intervalos nubosos. La temperatura comenzará a subir ligeramente, alcanzando los 9 grados hacia las 9 de la mañana y llegando a los 11 grados a media tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas abiertas.

Hacia la tarde y la noche, se espera que el cielo se aclare, con condiciones mayormente despejadas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 11 grados por la tarde y bajando a 10 grados hacia la noche. La humedad relativa también disminuirá, lo que podría hacer que la noche sea más agradable.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un inicio nublado con posibilidad de lluvias ligeras, seguido de una mejora en las condiciones hacia la tarde, con cielos despejados y temperaturas frescas. Es recomendable que los residentes se preparen para un día variable, llevando ropa adecuada para el tiempo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.