El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una probabilidad de tormenta del 45% entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se espera una ligera precipitación, con un acumulado de 1 mm, lo que podría generar algunas molestias a los transeúntes.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto hasta el amanecer, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente. El viento, proveniente del noreste, soplará a velocidades de entre 11 y 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A partir de las 8 de la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente. El cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 13 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que el día se sienta más agradable. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá en cero durante la mayor parte de la jornada, lo que sugiere que las precipitaciones de la mañana serán un fenómeno aislado.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 3 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. La humedad relativa también seguirá disminuyendo, bajando hasta el 44% en las horas más cálidas del día. El viento seguirá soplando del noreste, aunque con una intensidad menor, rondando los 10 km/h.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que a las 7 de la tarde se sitúen en torno a los 19 grados . La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, Catoira experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos nublados y una ligera lluvia por la mañana, seguido de una tarde soleada y cálida. Los habitantes podrán disfrutar de un tiempo más agradable a medida que avanza el día, ideal para actividades al aire libre.

