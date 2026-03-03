El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera mejora hacia la mañana, donde se espera que las nubes altas comiencen a aparecer. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con momentos de nubes muy altas y algunas áreas de cielo despejado, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo a 6 grados en la mañana. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% y manteniéndose en niveles elevados durante todo el día, lo que podría generar una sensación de frescor. En las primeras horas, la humedad alcanzará el 100%, lo que podría contribuir a la sensación de frío. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá por encima del 50% en la mayoría de las horas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, con una probabilidad de lluvia muy baja. Sin embargo, hay un 20% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, aunque no se anticipan lluvias significativas. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos mayormente despejados hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un respiro en la nubosidad.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, aunque con una ligera disminución en la velocidad hacia la noche.

En resumen, A Cañiza experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.