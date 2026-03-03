El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 45% en las primeras horas del día, lo que podría traer algunas lloviznas intermitentes. A medida que avance la mañana, la situación se estabilizará, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, el cielo permanecerá cubierto hasta el mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 100% en la mañana y bajará a un 66% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará fresco y húmedo, las condiciones mejorarán gradualmente, ofreciendo un ambiente más templado hacia el final de la jornada.

El viento será un factor notable hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h provenientes del noreste. Durante la mañana, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 12 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas. A lo largo del día, el viento se moderará, pero seguirá siendo un elemento a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, ofreciendo momentos de sol que permitirán disfrutar de un tiempo más agradable. Las temperaturas se mantendrán estables, y la sensación de calor será más notable a medida que el sol se asome entre las nubes. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender rápidamente al caer la tarde.

En resumen, Cangas experimentará un día de contrastes, comenzando con un cielo cubierto y fresco, pero con la promesa de un tiempo más cálido y despejado hacia la tarde. Los residentes y visitantes deben estar preparados para la posibilidad de lloviznas en las primeras horas, pero también para disfrutar de un ambiente más soleado conforme avance el día.

