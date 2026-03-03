El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

El día de hoy, 3 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo variable que comenzará con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se irá cubriendo, alcanzando un estado completamente cubierto durante la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es del 40% en las primeras horas, aunque se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 1 mm.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. A medida que el sol avance en el cielo, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 90% hasta media mañana. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60-70% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que hacia la noche se despeje, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente. La puesta de sol se producirá a las 19:27, marcando el inicio de un periodo nocturno que promete ser más tranquilo y fresco.

Es recomendable que los habitantes de Cambados se preparen para un día de clima cambiante, llevando consigo un paraguas por si acaso y vistiéndose en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura. La jornada, aunque comenzará con un ambiente gris y húmedo, ofrecerá momentos de claridad hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un final de día más apacible.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.