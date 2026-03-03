El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 9 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 96%, lo que generará una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán mayormente cubiertas, con lluvias ligeras que podrían acumular hasta 0.4 mm en el periodo de las 2 a las 3 de la tarde. La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 8 grados en las horas más frescas del día. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 55% hasta las 7 de la mañana, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las lluvias sean menos frecuentes. La temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía y subiendo hasta los 21 grados en las horas más cálidas de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 71% a media tarde, lo que permitirá que el ambiente se sienta un poco más seco.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá constante, pero se espera que la dirección cambie ligeramente hacia el noreste.

En la noche, las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a 12 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 76% hacia el final del día. La ausencia de precipitaciones y la claridad del cielo permitirán disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un inicio húmedo y nublado, seguido de una mejora en las condiciones hacia la tarde y una noche despejada, ideal para disfrutar del aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.