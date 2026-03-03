El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Bueu se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con tormenta y lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 45% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se recomienda a los residentes que estén atentos a las condiciones meteorológicas, ya que podrían presentarse chubascos breves.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto hasta las primeras horas de la tarde, pero se espera que las condiciones mejoren gradualmente. A partir de las 8 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y para el mediodía, se prevé que la mayor parte del día esté dominado por un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Esta variación de temperatura sugiere un ambiente fresco por la mañana, pero más cálido y agradable a medida que el sol se eleva.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, lo que hará que el tiempo se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo de la tarde, el cielo se despejará aún más, y se prevé que las condiciones sean mayormente despejadas hasta el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 15 grados . La puesta de sol está programada para las 19:27, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro y agradable.

En resumen, Bueu experimentará un día de transición meteorológica, comenzando con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvia, pero mejorando hacia la tarde con cielos despejados y temperaturas agradables. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un inicio de día fresco y húmedo, pero que aprovechen la tarde para disfrutar del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.