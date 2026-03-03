El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

El día de hoy, 3 de marzo de 2026, se espera un tiempo variable en Barro, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso con tormentas y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura en este periodo oscilará entre los 8 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 97%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se prevé que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente. A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 12 grados , mientras que la humedad relativa disminuirá un poco, aunque seguirá siendo alta, alrededor del 86%. Las probabilidades de precipitación se mantendrán en un 55% hasta las 07:00 horas, lo que sugiere que es posible que se registren algunas lluvias ligeras en la zona.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más despejado, con cielos mayormente soleados. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, llegando a los 21 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado de una disminución en la humedad, que se espera que baje al 54%. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que podrían alcanzar hasta 26 km/h desde el noreste, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles razonables. Las probabilidades de lluvia se reducirán a cero en las horas de la tarde y noche, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado y una buena visibilidad.

Es importante destacar que, aunque las condiciones meteorológicas mejorarán a lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Barro estar atentos a posibles cambios repentinos en el tiempo, especialmente en las primeras horas de la mañana. La combinación de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas podría generar situaciones de incomodidad, por lo que es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. En resumen, el día de hoy ofrecerá un tiempo variado, con un inicio fresco y húmedo, seguido de una tarde más cálida y despejada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.