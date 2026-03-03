El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 55% entre la 1 y las 7 de la mañana. Aunque se espera que la lluvia sea escasa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir temprano.

A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. El viento soplará del este a una velocidad de 2 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día progresa.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente. Se espera que el cielo se mantenga cubierto, pero con menos probabilidad de lluvia. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados , lo que proporcionará un respiro en comparación con las frescas mañanas. La humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. El viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes en momentos puntuales.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente. Se prevé que las mínimas caigan a alrededor de 11 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, pero la ausencia de precipitaciones hará que la noche sea más tranquila. El viento disminuirá su intensidad, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán, ofreciendo un respiro en las temperaturas y un cielo más despejado hacia la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las variaciones del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.