El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de marzo

Hoy, 3 de marzo de 2026, As Neves se prepara para un día con un tiempo variable que comenzará con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura al amanecer rondará los 9 grados, con una humedad relativa del 100%, lo que indica que el aire estará muy saturado de humedad.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente. Se prevé que el cielo permanezca cubierto hasta el mediodía, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados. La probabilidad de precipitación es del 30% en las primeras horas, aunque las lluvias serán escasas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la misma probabilidad se mantiene durante este periodo.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más estable. Las nubes altas comenzarán a aparecer, y la temperatura alcanzará su punto máximo de 22 grados hacia las 16:00 horas. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que permitirá que el ambiente se sienta más fresco y agradable. Los vientos, que soplarán desde el este a velocidades que oscilarán entre 11 y 18 km/h, aportarán una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, y se espera que las temperaturas caigan nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La visibilidad mejorará, y se podrá disfrutar de un cielo despejado, ideal para actividades al aire libre.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja durante la tarde y la noche, se recomienda a los residentes de As Neves estar preparados para cualquier cambio repentino en el tiempo. La jornada concluirá con un cielo despejado y temperaturas que rondarán los 10 grados, ofreciendo un cierre agradable al día.

En resumen, hoy en As Neves se experimentará un inicio de jornada fresco y húmedo, seguido de una tarde más cálida y despejada, ideal para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-02T20:57:12.