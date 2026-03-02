El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 82% al inicio del día y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta el 90% en algunas horas.

A medida que el día progrese, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente en las horas centrales de la tarde. Se estima que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vilanova de Arousa experimenten algunas lluvias durante este periodo.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 17 y 39 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. Las rachas de viento también podrían ser notables, especialmente en las horas más activas del día, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormenta, se espera que sea del 70% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas acompañadas de lluvia. La combinación de la alta humedad, las temperaturas moderadas y el viento del sur podría crear condiciones propicias para la formación de tormentas.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de 11 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se anticipa un día mayormente cubierto, con lluvias esporádicas y un viento notable del sur. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y considerar la posibilidad de llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.