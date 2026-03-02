El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con el cielo cubierto, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas a lo largo del día. Aunque la mayor parte de la mañana se presentará sin lluvias, a partir del mediodía se prevé un aumento en la probabilidad de precipitación, alcanzando un 35% en las primeras horas de la tarde y subiendo hasta un 90% hacia la tarde-noche. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas más críticas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad de tormenta en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa podría proporcionar un alivio temporal del ambiente húmedo, aunque no será suficiente para disipar la sensación de frío.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, y se espera que el cielo continúe cubierto, con una transición hacia un ambiente más nuboso hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:26, momento en el cual las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables, con la posibilidad de que se registren lluvias intermitentes.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas, lo que aconseja a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones cambiantes a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.