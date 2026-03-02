El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente muy nuboso y cubierto en las horas siguientes. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras.

La temperatura durante el día oscilará entre los 9 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados. Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Vilaboa vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta, comenzando en un 78% por la mañana y alcanzando hasta un 92% en las horas de la tarde y la noche. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente a lo largo del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera una probabilidad del 100% de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1.0 mm en total. Las lluvias se concentrarán en la tarde, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo un paraguas si planean salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.