El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente gris y poco atractivo para actividades al aire libre.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 8 grados, que irá aumentando ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente a 8 grados, lo que sugiere que será un día fresco, especialmente para quienes planeen salir a última hora.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 67% por la mañana y alcanzando hasta un 92% en las horas de la tarde y la noche. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana y la mayor parte de la tarde, no se anticipan lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 35% de que se produzcan algunas lloviznas entre las 13:00 y las 19:00 horas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es posible que se presenten algunas lluvias ligeras en este intervalo.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 27 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras en la tarde y un viento notable que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de clima variable y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.