El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Vigo se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, las nubes altas han dado paso a un cielo completamente cubierto, lo que sugiere que la luz del sol será escasa. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la mañana, con un aumento significativo en la probabilidad de lluvia. En particular, entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación alcanza el 100%, lo que indica que es muy probable que los vigueses necesiten paraguas. Se prevé que la cantidad de lluvia acumulada durante este periodo sea de aproximadamente 0.9 mm, con chubascos que podrían ser intermitentes pero persistentes.

La temperatura en Vigo se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 10 y 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur con velocidades que alcanzarán hasta los 20 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, rondando el 80% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas frescas. Esta alta humedad, junto con el cielo cubierto, podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es considerable, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se estima que la posibilidad de tormentas alcanzará el 70%. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren en la calle.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y temperaturas frescas, lo que invita a los ciudadanos a prepararse adecuadamente para las condiciones climáticas que se avecinan.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.