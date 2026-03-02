El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre si se cuenta con la vestimenta adecuada.

A lo largo del día, se prevén algunas precipitaciones, aunque en cantidades moderadas. La lluvia será escasa en las primeras horas, con registros de 0.1 mm a las 12:00 y aumentando a 0.3 mm en la tarde. A partir de las 15:00, se espera un incremento en la intensidad de la lluvia, alcanzando hasta 0.9 mm. Esto coincide con un aumento en la probabilidad de precipitación, que se sitúa en un 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Valga experimenten lluvias durante ese periodo.

La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas aisladas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las calles. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir durante la tarde.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá alta, rondando entre el 75% y el 89%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas más activas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, lo que permitirá que la jornada termine con un ambiente más tranquilo. Sin embargo, es aconsejable que los residentes de Valga se preparen para un día mayormente húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas en la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.