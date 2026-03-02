El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán de cielo cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se mantengan, y a partir del mediodía, la probabilidad de tormentas aumentará significativamente.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , comenzando con un fresco 9 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica se sienta más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 75-90% a lo largo del día. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero a medida que el día avance, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, se prevén lluvias más intensas. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 2 mm, con un aumento en la probabilidad de tormentas que podría llegar hasta el 70% en la tarde. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene planeado salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más activas. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo de cielo cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas descenderán nuevamente a alrededor de 9 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescura. En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias y tormentas esperadas en la tarde, lo que sugiere que es un buen día para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.