El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán el 90% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. Las cantidades de lluvia esperadas son moderadas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.6 mm en las horas más lluviosas.

Además, existe una probabilidad significativa de tormentas, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, donde la posibilidad de tormenta se sitúa en un 70%. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas, que se prevén con velocidades de hasta 28 km/h, especialmente durante la tarde. Los vientos soplarán mayormente del sur, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo del día, se espera que el viento sea constante, con ráfagas que podrían alcanzar los 28 km/h en las horas de mayor actividad. Esto, combinado con la alta humedad y las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo cubierto, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas en la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar ropa adecuada y un paraguas para enfrentar las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.