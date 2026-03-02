El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con predominancia de nubes altas y un ambiente que se mantendrá fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado, aunque con una sensación de frescura debido a la humedad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 70-80%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir del mediodía se inicie un periodo de lluvias, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la lluvia será ligera a moderada, acumulando entre 0.6 y 2 mm a lo largo del día. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la tarde, y se espera que la lluvia se intensifique hacia la noche, lo que podría generar un ambiente más húmedo y fresco.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h, aumentando en intensidad a medida que avance el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas más activas, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad y las lluvias.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias esperadas a partir de la tarde y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones inestables y que tomen precauciones si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormentas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.