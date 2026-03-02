El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría dar lugar a algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia aumentará significativamente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 95% en su punto máximo. Se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las horas más críticas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 8 grados en la tarde y alcanzando un mínimo de 7 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las últimas horas del día. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 10 y 25 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A medida que el día avance, el viento cambiará a direcciones más variadas, incluyendo el norte y el suroeste, pero manteniendo velocidades moderadas.

La probabilidad de tormentas también es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 75% de posibilidad de que se produzcan. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones si planean estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.