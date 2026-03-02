El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo una atmósfera gris que podría desanimar a aquellos que planean actividades al aire libre. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 11 a 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 100% en algunos periodos. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían oscilar entre 0.1 y 1 milímetro, especialmente en las horas centrales de la jornada. Esto significa que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 19 y 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Las rachas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en zonas expuestas. La dirección del viento también podría contribuir a un aumento en la sensación de humedad, que se mantendrá alta, rondando el 80% durante gran parte del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que alcance hasta el 90% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y menos confortable. Esto es especialmente relevante para personas con problemas respiratorios o sensibilidad a la humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que podría haber un 70% de posibilidad de tormenta en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Sin embargo, las tormentas no se prevén como severas, aunque es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose alrededor de los 10 a 11 grados. El cielo seguirá cubierto, y aunque las lluvias disminuirán, la posibilidad de chubascos ligeros persistirá hasta el final del día. En resumen, se recomienda a los habitantes y visitantes de Sanxenxo que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes y viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.