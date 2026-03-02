El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, lo que podría dar lugar a precipitaciones. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00, con un 100% de probabilidad de que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9°C por la mañana y alcanzando un máximo de 14°C en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 73% y el 87% a lo largo del día. Esto podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frías de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos de hasta 11 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en la tarde. Este aumento en la intensidad del viento podría contribuir a una sensación de inestabilidad en el tiempo, especialmente con la llegada de las tormentas.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Salvaterra de Miño deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, con la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia. La combinación de viento fuerte y tormentas podría generar un ambiente algo peligroso, por lo que se recomienda precaución, especialmente en actividades al aire libre.

Durante la noche, la situación no mejorará significativamente, ya que se espera que continúe la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 10°C. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente nublado, con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas a medida que avance el día. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.