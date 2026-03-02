El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se espera un incremento en la nubosidad que podría dar lugar a lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 88% en la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles elevados.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir del mediodía se inicie un ligero aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las cantidades de precipitación esperadas son escasas, con valores que podrían llegar hasta 1 mm en las horas más críticas. Las lluvias serán intermitentes y no se espera que generen problemas significativos, aunque es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de la mañana, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A medida que el viento se suaviza, las temperaturas se sentirán más agradables, aunque la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda precaución si se está al aire libre durante esas horas.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, así que es aconsejable vestirse adecuadamente para el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.