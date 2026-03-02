El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a posibles precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura estable alrededor de los 11 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura podría alcanzar hasta los 13 grados, pero se mantendrá en torno a los 12 grados durante gran parte del día.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 74% y el 88%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con la nubosidad, sugiere que las condiciones serán propicias para la formación de lluvias, aunque estas serán escasas en comparación con otros días. Se espera que las precipitaciones comiencen a ser más significativas a partir de la tarde, con un acumulado que podría alcanzar hasta 1 mm en las horas pico.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las tormentas también son una posibilidad, con un 70% de probabilidad en el mismo intervalo. Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Ribadumia lleven paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en momentos puntuales. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente hacia el sureste, pero manteniendo una intensidad moderada.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos de mayor nubosidad que podrían dar paso a lluvias intermitentes. Las condiciones climáticas sugieren que, aunque la lluvia no será constante, es probable que se presenten chubascos esporádicos. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a los 11 grados, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría prolongar la sensación de humedad en el ambiente.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto con altas probabilidades de lluvia, especialmente en la tarde, y temperaturas frescas que invitan a abrigarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.