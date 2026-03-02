El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, que darán paso a un ambiente muy nuboso y cubierto en las horas siguientes. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura no será suficiente para contrarrestar la sensación de humedad, que se mantendrá alta durante todo el día. La humedad relativa comenzará en un 79% y podría llegar a un 88% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que el día avance. La probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría variar entre 0.1 y 2 mm, con chubascos más intensos en la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad para quienes se desplacen al aire libre, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será la principal preocupación, no se descartan tormentas eléctricas en la tarde.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un alto nivel de humedad, con lluvias que se intensificarán a medida que avance la jornada. Se aconseja a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y tomar precauciones al salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.