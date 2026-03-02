El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 2 de marzo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, que darán paso a un ambiente muy nuboso y cubierto en las horas siguientes. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente en la tarde.
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura no será suficiente para contrarrestar la sensación de humedad, que se mantendrá alta durante todo el día. La humedad relativa comenzará en un 79% y podría llegar a un 88% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que el día avance. La probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría variar entre 0.1 y 2 mm, con chubascos más intensos en la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad para quienes se desplacen al aire libre, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será la principal preocupación, no se descartan tormentas eléctricas en la tarde.
En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un alto nivel de humedad, con lluvias que se intensificarán a medida que avance la jornada. Se aconseja a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y tomar precauciones al salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- «Cuando el intestino lo tenemos bien, las arrugas aparecen más tarde»
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Reaniman a un jugador del Keniata de Moaña tras sufrir un infarto durante un partido
- El TSXG niega a un opositor exámenes de otros años al ser identificativos por la caligrafía
- Un afectado por las expropiaciones para viviendas en Navia: «Me dejan sin entrada a mi finca»
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»