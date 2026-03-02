El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Pontevedra indica un día mayormente cubierto, con nubes altas en las primeras horas de la mañana y un cielo completamente cubierto a partir de la madrugada. A lo largo del día, se espera que las condiciones se mantengan estables, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a 14 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la noche, se espera un ligero descenso, volviendo a los 10 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a ser significativas a partir del mediodía, con una probabilidad del 85% entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras al principio, pero se intensificarán, especialmente en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 1.0 mm. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán a 11 grados hacia la noche, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 0% de posibilidad después de las 19:00 horas.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con lluvias a partir de la tarde, temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones húmedas y frescas, especialmente si planean actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.