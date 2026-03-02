El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo indica un ambiente cubierto, lo que sugiere que la luz solar será escasa y que las nubes dominarán el panorama.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . Durante las primeras horas del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se alcanzará un máximo de 13 grados, antes de descender nuevamente a 10 grados al caer la noche. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Pontecesures vestirse adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa será alta, con valores que rondan entre el 76% y el 89% a lo largo del día. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias ligeras a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Se estima que la cantidad de lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 1 mm en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de mojarse, especialmente si planean salir durante estas horas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, el viento se suavizará, con velocidades que disminuirán a 5 km/h hacia la noche.

Finalmente, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían acompañarse de tormentas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre. En resumen, Pontecesures enfrentará un día fresco y nublado, con lluvias ligeras y un viento variable, lo que invita a los residentes a planificar sus actividades con cuidado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.