El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. A partir de la tarde, la posibilidad de lluvia se incrementará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 2 mm en la tarde, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, será constante.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la humedad elevada.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque no se esperan tormentas severas, es recomendable estar preparado para condiciones climáticas cambiantes, especialmente en la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que se verá afectada por la presencia de niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución.

En resumen, Ponteareas experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado del sur. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, especialmente en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.