El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se espera un aumento en la nubosidad que podría traer consigo algunas precipitaciones.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 8 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser algo más fría debido a la humedad y el viento, que soplará desde el sur con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en su punto máximo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 80% en las horas más frescas. Esto podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes, con un total acumulado que podría llegar a 1.1 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia aumentan considerablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es probable que los residentes de Ponte Caldelas necesiten paraguas si planean salir durante esas horas.

Además, existe una probabilidad del 70% de tormentas en la misma franja horaria, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más intensas y un ambiente más inestable. Las tormentas, aunque no se anticipan como severas, podrían generar momentos de lluvia intensa y descargas eléctricas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán un poco, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente a los 8 grados, y la humedad aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo que realmente es.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y llevar consigo protección contra la lluvia si planean salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.