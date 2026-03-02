El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente gris y poco soleado. A medida que avance la jornada, las nubes se intensificarán, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del día, con la posibilidad de lluvias escasas a partir del mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 10 grados, aumentando ligeramente a 11 y 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados por la noche. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y podría hacer que las lluvias sean más probables. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Poio deben estar preparados para la lluvia, especialmente en la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el viento cambie a direcciones más variables hacia la noche, se espera que su intensidad disminuya.

Además, existe una probabilidad de tormentas en la tarde, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o ver una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.