El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde la madrugada, las nubes altas han dado paso a un cielo muy nuboso, que se mantendrá cubierto durante la mayor parte del día. A medida que avanza la jornada, se espera que las condiciones se tornen más inestables, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La temperatura oscilará entre los 8 y 12 grados , comenzando con un fresco 8 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía. A lo largo de la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 10 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 80% y el 94%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las primeras gotas comiencen a caer a partir del mediodía, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas centrales del día. Sin embargo, el mayor riesgo de lluvia se concentrará entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima una probabilidad de precipitación del 100%. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ir acompañadas de tormentas, especialmente en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 70% en ese mismo periodo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura descenderá a unos 9 grados hacia la medianoche, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Pazos de Borbén que se preparen para un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y tormentas en la tarde, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.