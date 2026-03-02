El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con un ligero aumento a 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de lluvia será significativa, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de precipitaciones en la franja horaria de 07:00 a 13:00. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 1 mm en la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas de viento que, aunque no serán extremas, podrían hacer que la sensación térmica sea aún más fría. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el noreste en la tarde, lo que podría influir en la percepción del frío.

A partir de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas también aumentará, con un 80% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, las condiciones podrían volverse más inestables, especialmente al caer la noche.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y frías, llevando ropa adecuada y precauciones al desplazarse, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte. La jornada se caracterizará por un ambiente gris y húmedo, típico de esta época del año, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.