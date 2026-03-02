El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La probabilidad de lluvia aumentará significativamente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será escasa, aunque podría haber momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 10 y 37 km/h, siendo más fuerte durante las horas centrales del día. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se consideran peligrosas, podrían ser notorias y contribuir a una sensación térmica más fría. A partir de la tarde, el viento comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un ligero alivio en la sensación de frío.

La probabilidad de tormentas también es relevante, con un 70% de posibilidad de que se produzcan entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas aisladas, aunque no se prevén fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable que los residentes de O Rosal se mantengan atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias, especialmente en la tarde. Los habitantes deben prepararse para un tiempo húmedo y ventoso, y se les aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.