El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera un cielo cubierto, con algunas variaciones hacia la noche, donde se prevén nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , comenzando con un fresco 8 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 14 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 74% y el 92%, lo que puede generar una sensación de mayor frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para algunos.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se presenten lluvias escasas, con un total acumulado de aproximadamente 0.6 mm. La probabilidad de precipitación aumenta considerablemente en las horas de la tarde y la noche, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es probable que los habitantes de O Porriño necesiten paraguas o impermeables si planean salir durante esas horas.

Además, existe una probabilidad del 70% de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más intensas. Las velocidades del viento se mantendrán entre 4 y 31 km/h, predominando del sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente si se producen tormentas.

A lo largo del día, el viento será un factor a tener en cuenta, con direcciones que variarán desde el sur hasta el este. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones si planean salir durante las horas de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.