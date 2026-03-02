El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 76% y el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren ligeramente, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 1.0 mm, lo que indica que, aunque no se prevén lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos periodos, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 39 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se aconseja a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 70% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo tormentas aisladas acompañadas de lluvia. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Durante la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 11 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que son sensibles a la humedad.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y un ambiente fresco. Se recomienda precaución al salir, especialmente en las horas de la tarde, debido a la posibilidad de tormentas y ráfagas de viento. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.