El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 11 grados, que se mantendrán estables hasta el mediodía.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 72% y el 87%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente. Esta combinación de nubes y humedad puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que avance la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de las 11:00 horas comiencen a caer algunas lluvias ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en total durante el día. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Nigrán deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, que podrían incluir tormentas eléctricas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h desde el sureste en las horas más activas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente durante los momentos de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas caerán a 10 grados hacia la medianoche, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras. En resumen, se recomienda a los residentes de Nigrán que se preparen para un día mayormente nublado y fresco, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.