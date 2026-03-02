El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una persistente nubosidad que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 78% al 82%.

A medida que avance la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente significativamente. Desde el mediodía, se espera que la lluvia comience a caer, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm en la primera parte de la tarde, aumentando a 2 mm hacia la tarde-noche. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas acompañadas de lluvia escasa.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 32 km/h en la tarde. Esta racha de viento podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente durante las horas de mayor actividad de la tormenta. A medida que caiga la noche, el viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 14 km/h.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente durante las horas de tormenta. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse por la zona. La combinación de lluvia y viento puede generar condiciones resbaladizas en las carreteras y aceras.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas a partir de la tarde. Es un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores, ya que las condiciones climáticas no serán favorables para actividades al aire libre. Manténgase informado sobre las actualizaciones meteorológicas y tome las precauciones necesarias si tiene que salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.