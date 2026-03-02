El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moraña, con predominancia de nubes altas y un cielo cubierto durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de opacidad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% a primera hora y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 93% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas a partir de la tarde. Las probabilidades de lluvia aumentan significativamente, con un 80% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.8 mm en las horas más críticas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la tarde.

Además, existe una probabilidad de tormenta que también se incrementa a lo largo del día, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas, con velocidades que podrían llegar hasta los 37 km/h, especialmente en las horas de la tarde. El viento soplará predominantemente del sur, con ráfagas que podrían ser más fuertes durante los momentos de tormenta.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, con una disminución en la probabilidad de lluvia y una ligera mejora en la visibilidad. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. En resumen, se anticipa un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y posibilidad de tormentas, lo que sugiere que los residentes de Moraña deben estar preparados para un tiempo variable y potencialmente incómodo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.