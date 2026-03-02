El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se espera un ambiente muy nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas, especialmente durante la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con valores que rondan entre 0 y 1 mm a lo largo del día. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la probabilidad de lluvia aumentará en las horas de la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, es probable que se produzcan chubascos dispersos, por lo que se aconseja llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 75% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas durante la tarde. Las rachas de viento serán moderadas, con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h del sur, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose alrededor de los 9 grados . La niebla podría volver a aparecer, especialmente en las horas más oscuras, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvia y tormentas por la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones al desplazarse.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.