El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, y a medida que avance la jornada, la cobertura se intensificará, alcanzando un estado completamente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , con un leve aumento en las horas centrales del día, alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno. Este ambiente húmedo es propicio para la formación de precipitaciones, que se prevén a partir de la tarde. La probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 1.3 mm en total.

Además, existe un riesgo significativo de tormentas, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%. Esto sugiere que los habitantes de Moaña deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir ráfagas de viento y descargas eléctricas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 35 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Estas rachas podrían generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, acentuar la sensación térmica de frío. A medida que el día avance, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un alto grado de humedad, con un aumento progresivo de las precipitaciones y un riesgo considerable de tormentas. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.