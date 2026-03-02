El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo predominantemente cubierto, con nubes altas y un ambiente húmedo que podría generar algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados al amanecer. A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 72% y el 90% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Los vientos soplarán desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría generar ráfagas de hasta 31 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado que podría llegar a 1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos ligeros durante este periodo. Sin embargo, las lluvias no serán intensas, y se espera que se limiten a lloviznas intermitentes.

La probabilidad de tormenta también es notable, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas en la región. Es recomendable que los habitantes de Meis estén preparados para posibles cambios en el tiempo, especialmente durante la tarde, cuando las condiciones son más propensas a la inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados. El cielo seguirá cubierto, con nubes altas que persistirán hasta el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:25, marcando el cierre de un día que, aunque fresco y húmedo, no debería presentar condiciones extremas. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente en esta época del año.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.