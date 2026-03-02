El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 82% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas estables y cielos nublados. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas al inicio, con valores que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, pero se intensificarán hacia la tarde, alcanzando hasta 1 mm en el periodo más crítico.

El viento soplará del sur, con rachas que podrán alcanzar hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la tarde, se espera que el viento se mantenga fuerte, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 70% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes de Meaño deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. Las tormentas podrían traer consigo no solo lluvia, sino también vientos intensos y descargas eléctricas.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras. La humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, el día de hoy en Meaño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias esperadas en la tarde y un viento fuerte del sur. Es recomendable que los habitantes tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.