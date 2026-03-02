El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se espera un ambiente muy nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados , lo que proporcionará un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

La probabilidad de precipitación aumentará a lo largo del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más intensas. A partir de la tarde, se espera que la lluvia sea acompañada de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y posibles interrupciones en actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 71% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en las primeras horas del día, con velocidades que alcanzarán hasta 41 km/h desde el sur. A medida que avance la jornada, el viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en torno a los 10-15 km/h en la tarde y noche. Esto podría contribuir a un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente si se está expuesto a la lluvia.

Los momentos más críticos del día se concentrarán entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera la mayor actividad de tormentas y lluvias. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Marín tomen precauciones y eviten salir sin un paraguas o impermeable durante esas horas. A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas comenzarán a mejorar, con una disminución de la probabilidad de lluvia y un cielo que se despejará gradualmente. La puesta de sol se producirá a las 19:25, marcando el final de un día que, aunque fresco y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y belleza natural.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.