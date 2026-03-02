El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera que el cielo se cubra completamente, con un predominio de nubes bajas y cubiertas a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 12 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 72% por la mañana y aumentando hasta un 96% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros. En cuanto a la precipitación, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente significativamente a partir de la tarde, con un 95% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque las precipitaciones serán escasas, se prevé que se registren alrededor de 0.1 mm de lluvia en las horas más críticas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 39 km/h, siendo más intenso durante la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde y la noche. Este viento podría generar ráfagas que, en combinación con la lluvia, podrían hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor viento y posible lluvia.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 65% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla que se espera en las horas nocturnas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final del día.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras y tormentas por la tarde. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día de inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.