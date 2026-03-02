El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación aumentará notablemente. Se espera que a partir del mediodía y hasta la tarde, la posibilidad de lluvia sea alta, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm, pero es recomendable estar preparados para la lluvia, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondarán entre el 75% y el 91%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y temperaturas frescas puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h, predominando del sur. Este viento puede ser un factor a considerar, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas más intensas se esperan en las primeras horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se estabilicen. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 11 grados, lo que sugiere que la noche será fresca, pero sin la amenaza de lluvias significativas.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.